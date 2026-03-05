米国でＵＦＯ研究に深く関与した元空軍将軍が行方不明になった。米誌ピープルが先日、報じた。２０１３年に退役するまでオハイオ州のライト・パターソン空軍基地を指揮していた米空軍退役少将ウィリアム・ニール・マッカスランドさん（６８）が、２月２７日に目撃されたのを最後に行方不明となっている。ニューメキシコ州の当局は、マッカスランドさんの捜索について、一般市民に情報提供を呼びかけている。当局によれば、