Snow Manの佐久間大介がテレビ朝日系『あざとくて何が悪いの？』（3月5日放送）にゲスト出演。番組公式Xや佐久間の主演映画『スペシャルズ』公式Xに、オフショットや予告動画が投稿されている。 【写真＆動画】佐久間大介が“あざといポーズ”を披露した『あざとくて何が悪いの？』オフショットなど①～③ ■山里亮太に「お兄ちゃん！？」と呼びかけるシーンも公開 『スペシャルズ』公式Xでは、佐