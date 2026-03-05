Snow Manの佐久間大介がテレビ朝日系『あざとくて何が悪いの？』（3月5日放送）にゲスト出演。番組公式Xや佐久間の主演映画『スペシャルズ』公式Xに、オフショットや予告動画が投稿されている。

【写真＆動画】佐久間大介が“あざといポーズ”を披露した『あざとくて何が悪いの？』オフショットなど①～③

■山里亮太に「お兄ちゃん！？」と呼びかけるシーンも公開

『スペシャルズ』公式Xでは、佐久間が“あざといポーズ”を披露。共にゲスト出演した稲田美紀（紅しょうが）と、番組MCの鈴木愛理と一緒に、顎に人差し指をあて小首を傾げている。背景には番組MCの山里亮太（南海キャンディーズ）の姿も。

佐久間のモフモフのグレーのモヘアカーディガンや、人差し指の指輪、きゅるきゅるお目目の表情にも注目。

さらに番組公式Xでは、4人が並んで「せーの！」と掛け声をかけて“あざといポーズ”を披露する動画も公開。山里に「マイブラザー」と声をかけられて「お兄ちゃん！？」と応える姿に、ほかの3人が思わず笑ってしまうシーンも収められている。

また予告動画では、佐久間の伸びたピンク髪をハーフアップにしたヘアスタイルがよく見える場面や、「佐久間の沼男テクに一同驚愕！」という気になるテロップも。

コメント欄には「さっくんかわいすぎる」「さっくんがいちばんあざとい」「あざと警察出動！」「これ以上沼らせる！？」などといったファンの声が続々と到着している。

■『あざとくて何が悪いの？』“あざといポーズ”ショット

■佐久間と山里のやり取りにほっこり！“あざといポーズ”披露ムービー

■『あざとくて何が悪いの？』予告動画