2026年4月29日より全国公開する仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギトー超能力戦争ー』より、本予告映像と本ポスター、仮面ライダーG7の劇中写真が解禁された。また、主題歌アーティスト・ORANGE RANGEからのコメントも到着した。○「人類の進化か、魂の真価か」本ポスター解禁解禁された本ポスターには「人類の進化か、魂の真価か」のコピーと共に、氷川と津上、そして、葵るり子(ゆうちゃみ)の3人が、それぞれ真剣な眼差し