日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンを実施。第2弾として、3月9日から14日間限定で「マックフライポテト」M・Lサイズを、特別価格250円（以下、税込み）で販売します。【画像】うわ…500円はうれしすぎる！コチラが3種類になった「セット500」の面々です！（7枚）「マックフライポテト」は、外はカリッと、中はホクホクとした食感が特長の人気サイドメニュー。通常価格はM