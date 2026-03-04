大分市特産のミツバを使った特別メニューが小学校の給食に提供され、子どもたちが地元食材の魅力を学びました。 【写真を見る】大分市特産のミツバが給食に登場「みつばの日」を前に地元の味を学ぶ JAおおいたは3月8日の「みつばの日」に合わせて毎年、大分市内の小学校に特産のミツバを無償で提供しています。 4日は、戸次小学校の5年生65人が生産者から特徴や栽培方法を教わったあと、給食でミツバと鶏のささみのサラ