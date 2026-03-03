ミライスピーカーは3月3日、Bluetooth機能を備えた手元スピーカー「Carry by MIRAI SPEAKER」（キャリー・バイ・ミライスピーカー）を発売した。直販価格は24,750円。Carry by MIRAI SPEAKER周辺雑音を抑制しながら人の声の帯域を強調する「言葉くっきり機能」でテレビの音声を明瞭に聞けるほか、Bluetooth接続でスマホなどとつなぎ音楽も楽しめる手元スピーカー。10W（5W×2）のアンプ出力や背面パッシブラジエーターを備え、使い