警察官が不在でも、聴覚障害がある人にいつでも対応できるよう、大分県内すべての交番と駐在所に「手話リンク」が3日から導入されました。 【写真を見る】交番や駐在所に「手話リンク」導入手話で警察に問い合わせが可能に大分 この「手話リンク」は、聴覚障害や言葉での会話が困難で手話を活用する人が、ビデオ通話でコミュニケーションできるサービスです。 県警ではこれまで警察官が不在の際の対応に課題を