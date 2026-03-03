大切な遺産を家族で仲良く分け合うはずが……相続時は家族間の「ちょっとした会話」によって、思わぬ税務調査を呼び込む可能性があります。本記事ではふと漏らした一言がきっかけとなり、税務調査に至った事例を紹介します。借用書や振込み記録がなくても、税務署が申告漏れと認定する、その意外な方法とは？（ライター岩田いく実、監修／中井学税理士事務所中井 学）「兄に3000万円貸している」母が生前に漏らした“何気ない