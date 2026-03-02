27歳のウィットコムが明かす韓国、WBCへの思いアストロズのシェイ・ウィットコム内野手が韓国代表の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む。ウィットコムは1日、京セラドームでの練習に参加。2年前にMLBデビューした27歳は「米国出身の選手が加わったことで強化されたと思う。勝ちたいんだ」とWBCに意欲を示した。2009年の第2回大会で準優勝を果たした韓国代表だが、直近3大会は1次ラウンド敗退と苦戦が