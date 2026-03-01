1児の母でタレントの峯岸みなみが、SNSを通じて華やかな職業に憧れを抱く子供たちの現状に、親としての複雑な胸中を明かした。【映像】小4の頃の峯岸みなみの写真3月1日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの峯岸、滝沢眞規子、近藤千尋に加え、ゲストの今泉佑唯、伊藤千晃らが集まり、ママたちのリアルな悩みに建前なしで回答する企画が展開された。番組には、小学校3年生の娘が「アイドルかキャバ嬢になりたい」と言い出し