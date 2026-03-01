1児の母でタレントの峯岸みなみが、SNSを通じて華やかな職業に憧れを抱く子供たちの現状に、親としての複雑な胸中を明かした。

【映像】小4の頃の峯岸みなみの写真

3月1日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの峯岸、滝沢眞規子、近藤千尋に加え、ゲストの今泉佑唯、伊藤千晃らが集まり、ママたちのリアルな悩みに建前なしで回答する企画が展開された。番組には、小学校3年生の娘が「アイドルかキャバ嬢になりたい」と言い出し、安定した道を歩んでほしいと願う母親からの相談が寄せられた。

この悩みに対し、自身もアイドルとして活動してきた峯岸は「まずその2つが並ぶ時代なんだということに驚いている」と吐露。「私はモーニング娘。さんに憧れてたから…」と自身の子供時代を振り返り、キャバ嬢という職業のワードすら知らなかったとした上で、「SNSで見るとすごい華やかできらびやかだし、そう見えてることってあんまり良くないんじゃないかなっていう心配もある。絶対もっと大変なこといっぱいあるじゃないですか」と、表層的な華やかさだけが子供に届いている現状に懸念を示した。