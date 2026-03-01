[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節](ゴースタ)※14:00開始主審:菊池俊吾<出場メンバー>[ツエーゲン金沢]先発GK 31 上田樹DF 3 畑尾大翔DF 20 長倉颯DF 38 山本義道MF 2 長峰祐斗MF 15 西谷優希MF 16 毛利駿也MF 18 大澤朋也MF 41 嶋田慎太郎MF 71 櫻井風我FW 10 パトリック控えGK 21 山ノ井拓己DF 25 小島雅也DF 55 松本大輔MF 17 加藤大樹MF 23 四宮悠成MF 26 村田迅FW 9 ブワニカ啓太FW 11 杉浦恭平FW 13 白輪地敬大