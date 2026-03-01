金沢vs讃岐 スタメン発表
[3.1 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 2 長峰祐斗
MF 15 西谷優希
MF 16 毛利駿也
MF 18 大澤朋也
MF 41 嶋田慎太郎
MF 71 櫻井風我
FW 10 パトリック
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 25 小島雅也
DF 55 松本大輔
MF 17 加藤大樹
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
FW 9 ブワニカ啓太
FW 11 杉浦恭平
FW 13 白輪地敬大
監督
辻田真輝
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 32 松原快晟
DF 6 宮崎慎
DF 40 高嶋修也
DF 44 林田魁斗
MF 5 國分将
MF 14 石倉潤征
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
FW 13 前川大河
FW 77 村上悠緋
控え
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 30 岡英輝
DF 39 原野楼惟
MF 8 森勇人
MF 27 柳雄太郎
FW 90 後藤優介
監督
大嶽直人
※14:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 2 長峰祐斗
MF 15 西谷優希
MF 16 毛利駿也
MF 18 大澤朋也
MF 41 嶋田慎太郎
MF 71 櫻井風我
FW 10 パトリック
控え
GK 21 山ノ井拓己
DF 25 小島雅也
DF 55 松本大輔
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
FW 9 ブワニカ啓太
FW 11 杉浦恭平
FW 13 白輪地敬大
監督
辻田真輝
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 32 松原快晟
DF 6 宮崎慎
DF 40 高嶋修也
DF 44 林田魁斗
MF 5 國分将
MF 14 石倉潤征
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
FW 13 前川大河
FW 77 村上悠緋
控え
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 30 岡英輝
DF 39 原野楼惟
MF 8 森勇人
MF 27 柳雄太郎
FW 90 後藤優介
監督
大嶽直人