調教師に転身する藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が２８日、騎手としてのラストデーを迎えた。最終日は阪神で７鞍に騎乗。最終レース後にはウイナーズサークルで引退式を行い、恩師の作田誠二元調教師、武豊騎手、ボートレーサーの松井繁選手らから花束が贈呈された。同騎手は２００４年３月にデビュー。２００５年の京都牝馬Ｓ（アズマサンダース）で重賞初制覇を飾り、２０１８年のＮＨＫマイルＣ（ケイアイノーテック