北海道・旭川市で27日に2歳の女の子がひき逃げされた事件で、タクシー運転手の40歳の女が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、旭川市のタクシー運転手・尾形智世容疑者（40）です。尾形容疑者は27日午後、旭川市神楽の路上で2歳の女の子をはねて逃げた疑いが持たれています。女の子は搬送先の病院で死亡が確認されました。女の子と母親は尾形容疑者が運転するタクシーの客で、車を降りた後に女の子ははねられまし