老後も元気に働き、年収100万円程度稼ぐ方もいるようですが、持病で20万円の医療費を支払った場合、家計への影響は決して小さくありません。 パート先で年末調整をしたら手続き完了、と思いがちですが、実は年末調整では対応できない控除が存在します。その代表例が「医療費控除」です。今回は、年金受給者の確定申告や期限について解説します。 年金受給者でも“年間85万円以上”稼ぐと「確定申告」が必要 年