◆オープン戦ジャイアンツ―ドジャース（２７日、米アリゾナ州スコッツデール＝スコッツデールスタジアム）ドジャースの山本由伸投手が２７日（日本時間２８日）、敵地でジャイアンツとのオープン戦に先発し、先頭打者本塁打を被弾した。侍ジャパンに合流前、当地で最後のオープン戦の登板。最初の打者アダメズに対し、フルカウントからの６球目、この日初めて投げた低めに外れるカーブを体勢を崩しながらとらえられ、左翼席