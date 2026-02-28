フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律が、クラブ公式サイトのインタビューでさまざまなテーマについて語った。そのなかで、冬のマーケットでスウェーデンのユールゴールデンから加入した19歳の左SB小杉啓太については、「速くてとても俊敏。普段は細かいステップで判断が賢く、ボールの扱いも非常に丁寧だ」と称賛した。「彼は正しい道にいるよ。出場機会を得るだろう。特に練習での彼を見ていればなおさらね」 シ