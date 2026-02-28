「速くてとても俊敏」「判断が賢い」森保ジャパンの10番がドイツ移籍の19歳日本人を称賛！「彼は正しい道にいる」
フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律が、クラブ公式サイトのインタビューでさまざまなテーマについて語った。
そのなかで、冬のマーケットでスウェーデンのユールゴールデンから加入した19歳の左SB小杉啓太については、「速くてとても俊敏。普段は細かいステップで判断が賢く、ボールの扱いも非常に丁寧だ」と称賛した。
「彼は正しい道にいるよ。出場機会を得るだろう。特に練習での彼を見ていればなおさらね」
シーズン後にはワールドカップが控えている。フランクフルトで指導者を務める先輩の長谷部誠は、周知のとおり、日本代表のコーチングスタッフだ。大会と長谷部について問われると、森保ジャパンの10番は「僕らはうまくやれるという自信を持っている」と答えた。
「僕らはチームとしても個人としても向上しており、すぐに自信を感じているよ。（長谷部が）コーチングスタッフにいるのは、僕らにとって非常に重要だ。経験豊富だからね。たくさん質問している。精神面で本当に選手たちの助けになってくれているよ。若手には特にね。彼がいてくれるのは素晴らしい」
フランクフルトでも日本代表でも堂安の躍動に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
