1996年に発売されたゲーム『ポケットモンスター赤・緑』。発売から30周年を迎える今年、『ポケモン30周年、はじまる』と題し、複数の企業や団体とのタイアップ企画が発表された。【写真】なんとなくわかる…！12球団が選んだパートナーポケモンたちポケモン×プロ野球12球団「2月26日には、ANA（全日本空輸）やプロ野球12球団、JOC（日本オリンピック委員会）とのコラボが発表されました。ANAとは『ワクワクする旅立ちを、ポ