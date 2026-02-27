盗撮犯は朝の通学時間に合わせて女子高生宅の玄関脇にスマホを設置し、パンチラ動画を繰り返し隠し撮りしていた。あおり運転、ネコババ、副業でデリヘル運転手…兵庫県警警察官の悪質ぶり近所に住む女子高生のスカート内を盗撮したとして、兵庫県警尼崎南署は24日、西宮市上甲子園の会社員、藤岡航平容疑者（29）を性的姿態撮影処罰法違反（撮影）容疑で逮捕した。23日午後7時ごろ、藤岡容疑者は車で尼崎市内を走行中、巡回