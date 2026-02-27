セレソンの絆を感じさせた。昨年から母国ブラジルの名門サントスでプレーするネイマールは、現地２月26日に行なわれたヴァスコ戦に先発出場。25分に2026年初ゴールを奪うと、同点に追いつかれて迎えた61分にも得点し、２−１での勝利に大きく貢献した。34歳のスーパースターは、ゴールセレブレーションでも大きな注目を集めた。コーナーフラッグ付近で独特のダンスを披露したのだ。人種差別の被害にあったとされるブラジル代