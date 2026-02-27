流石のパフォーマンスを披露したネイマール。(C)Getty Images

　セレソンの絆を感じさせた。

　昨年から母国ブラジルの名門サントスでプレーするネイマールは、現地２月26日に行なわれたヴァスコ戦に先発出場。25分に2026年初ゴールを奪うと、同点に追いつかれて迎えた61分にも得点し、２−１での勝利に大きく貢献した。

　34歳のスーパースターは、ゴールセレブレーションでも大きな注目を集めた。コーナーフラッグ付近で独特のダンスを披露したのだ。人種差別の被害にあったとされるブラジル代表のチームメイト、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）と同じものである。
 
　このシーンはSNS上で拡散され、話題沸騰。「ブラジル魂感じる瞬間すぎる」「ヴィニシウスは嬉しいだろうな」「素晴らしいトリビュートだ」「同胞を守るネイマールずっと好き」「やっぱネイマールはワールドカップで見たい」といった声で溢れている。

　やはり、圧倒的な存在感。唯一無二のタレントがプレー面を含め、流石のパフォーマンスを発揮した。

