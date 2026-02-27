「ヴィニシウスは嬉しいだろうな」「ブラジル魂感じる瞬間すぎる」鮮烈２発ネイマールの行動が話題沸騰！やはり圧倒的な存在感
セレソンの絆を感じさせた。
昨年から母国ブラジルの名門サントスでプレーするネイマールは、現地２月26日に行なわれたヴァスコ戦に先発出場。25分に2026年初ゴールを奪うと、同点に追いつかれて迎えた61分にも得点し、２−１での勝利に大きく貢献した。
34歳のスーパースターは、ゴールセレブレーションでも大きな注目を集めた。コーナーフラッグ付近で独特のダンスを披露したのだ。人種差別の被害にあったとされるブラジル代表のチームメイト、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）と同じものである。
このシーンはSNS上で拡散され、話題沸騰。「ブラジル魂感じる瞬間すぎる」「ヴィニシウスは嬉しいだろうな」「素晴らしいトリビュートだ」「同胞を守るネイマールずっと好き」「やっぱネイマールはワールドカップで見たい」といった声で溢れている。
やはり、圧倒的な存在感。唯一無二のタレントがプレー面を含め、流石のパフォーマンスを発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】流石はネイマール！ゴール後に…
