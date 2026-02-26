【映画ちいかわ 人魚の島のひみつ】 7月24日 公開 「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」 「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開日が7月24日に決定した。 本作は、「ちいかわ」シリーズの中でも長編エピソード「セイレーン編（通称）」を描いた映画。原作者のナガノ氏の完全監修のもと、「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」などで知られるCygame