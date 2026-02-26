【映画ちいかわ 人魚の島のひみつ】 7月24日 公開

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」

「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開日が7月24日に決定した。

本作は、「ちいかわ」シリーズの中でも長編エピソード「セイレーン編（通称）」を描いた映画。原作者のナガノ氏の完全監修のもと、「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」などで知られるCygamesPicturesが製作を担当している。

今回は、公開日と合わせて本編映像が初公開。ある島へ向かうため、船に乗り込み、ワクワクが止まらない様子のちいかわとハチワレ、切り株の上で寝っ転がっているうさぎ、愛用のさすまたを持ち冒険に向かうちいかわとハチワレの姿などを確認できる。

ある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたうさぎがやって来る。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは「特別な島へご招待」と書かれた招待状であった。

「島でのカンタンな討伐で100倍の報酬をもらおう」「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いもの全部実質無料」といった言葉に釣られ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコとともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同を待ち受けていたものとは…!?

