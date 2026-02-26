リンクをコピーする

【欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第2戦】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 2-1(前半1-1)ベンフィカ<得点者>[R]オーレリアン・チュアメニ(16分)、ビニシウス・ジュニオール(80分)[ベ]ラファ・シウバ(14分)<警告>[R]ラウール・アセンシオ(57分)、César Palacios(90分+6)[ベ]リカルド リオス(35分)、ニコラス・オタメンディ(51分)観衆:76,745人└ビニシウスまたも踊った! R・マドリーがベンフィカとの“因