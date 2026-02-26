【欧州CL決勝トーナメントプレーオフ第2戦】(サンティアゴ・ベルナベウ)

R・マドリー 2-1(前半1-1)ベンフィカ

<得点者>

[R]オーレリアン・チュアメニ(16分)、ビニシウス・ジュニオール(80分)

[ベ]ラファ・シウバ(14分)

<警告>

[R]ラウール・アセンシオ(57分)、César Palacios(90分+6)

[ベ]リカルド リオス(35分)、ニコラス・オタメンディ(51分)

観衆:76,745人

ビニシウスまたも踊った! R・マドリーがベンフィカとの“因縁対決”制し、29季連続の欧州CLベスト16進出!