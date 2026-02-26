2022年ニュージーランドトロフィー（G2）を制したジャングロ（牡7・栗東・森秀行厩舎）が、2月25日付で競走馬登録を抹消した。今後は鹿児島県で種牡馬となる予定。【ニュージーランドT】「ウマ娘」藤田晋氏が重賞初勝利！ジャングロで逃げ切る！鹿児島で種牡馬にジャングロは2019年3月2日生まれ。父More Than Ready、母Goodbye Strangerという血統で、馬主は藤田晋氏。現役時代はJRA通算15戦4勝。3歳時の2022年にニュージーラ