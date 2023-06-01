インドの首都ニューデリーで今月開かれた人工知能（ＡＩ）についての国際会議「ＡＩインパクトサミット」に関連し、ナレンドラ・モディ印首相が「人間中心型ＡＩの形成に向けて」と題して本紙に寄稿した。◇ＡＩは人類の意思を増幅させる力であり、人間中心の視点で活用することが不可欠だ。人類は、単なるデータや機械のための資源となってはならない。ＡＩは、世界全体に利益をもたらし、グローバル・サウス（新興