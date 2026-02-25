ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来木原龍一組（木下グループ）が２５日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）に生出演した。キャスターの大越健介氏に「将来の夢」を聞かれた木原は「今回、たくさんの方々にペアというものを知っていただけたと思うので、僕たち世代で、このペアを終わらせてしまうのでなく、日本がペア大