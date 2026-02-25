《超ド級国民的アイドルと爆人気アナウンサーの2026年“最大級”熱愛記事》との前宣伝で、２月25日11時30分配信を予告した女性セブンプラスの熱愛スクープはSnow Manの宮舘涼太（32）と、日本テレビの黒田みゆアナウンサー（27）だった。29歳になった目黒蓮『ほどなく、お別れです』でアカデミー賞を射程圏に…興収30億円視野の怒涛の勢い同誌は2月の早朝、黒田アナが宮舘の自宅から日本テレビに出勤する姿をキャッチ。前日夜か