新橋駅（東京都港区）の構内に掲示されていた日本テレビの朝の情報番組「ZIP!」の巨大ポスターが、人気アイドルグループSnow Manのメンバー阿部亮平さんの全身と、人気お笑いデュオ「ハナコ」の岡部大さんの頭部が写っている部分のみ、何者かにより四角く切り取られた被害にあったとの投稿がSNS上で拡散され、話題を呼んでいる。 場所柄を考慮に入れると大胆不敵な犯行といわざるを得ないが、気になるのはその