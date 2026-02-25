¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢°ä»º¤ÎÃæ¤Ë¿·NISA¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿500Ëü±ßÊ¬¤Î³ô¼°¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖNISA¤ÏÈó²ÝÀÇ¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤Ë°ú¤­·Ñ¤²¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤·¤«¤·¡¢¼êÂ³¤­¤ò¿Ê¤á¾Ú·ô²ñ¼Ò¤«¤é¡Ö²ÝÀÇ¸ýºÂ¤Ø°Ü´É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤é¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÈó²ÝÀÇ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¼¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢NISA¸ýºÂ¤òÁêÂ³¤¹¤ëºÝ¤Î¥ëー¥ë¤È