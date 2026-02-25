¿Æ¤¬¡Ö¿·NISA¡×¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡È500Ëü±ß¡É¤òÁêÂ³¡ª ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÈó²ÝÀÇ¤Ç°ú¤·Ñ¤²¤ë¡×¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¼¤«¡È²ÝÀÇ¸ýºÂ¡É¤Ë!? ÀÇ¶â¤¬¡Ö¤«¤«¤ë¡¦¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¤â²òÀâ
NISA¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î¤ß¡×¤Î¸¢Íø
NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤¿ËÜ¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¡×¤ËÆÀ¤¿Íø±×¤òÈó²ÝÀÇ¤Ë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸ýºÂ¤ÎÌ¾µÁ¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢NISA¸ýºÂ¤È¤·¤Æ¤ÎÈó²ÝÀÇ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Æ¤Î³ô¼°¤ò¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤ÎNISA¸ýºÂ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ü¤¹¡Ê¥íー¥ë¥ªー¥Ðー¤¹¤ë¡Ë¤³¤È¤Ï¡¢À©ÅÙ¾åÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ú¤·Ñ¤°ºÝ¤Ï¡¢¿Æ¤ÎNISA¸ýºÂ¤«¤é¡¢ÁêÂ³¿Í¡Ê»Ò¤É¤â¤Ê¤É¡Ë¤Î¡Ö²ÝÀÇ¸ýºÂ¡ÊÆÃÄê¸ýºÂ¤ä°ìÈÌ¸ýºÂ¡Ë¡×¤Ø°Ü´É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤·¤¿³ô¼°¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¤Ç¤Ï¡¢²ÝÀÇ¸ýºÂ¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿³ô¼°¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂ¿³Û¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤¹¤°¤Ë½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÇ¶â¡Ê¾ùÅÏ±×ÀÇ¡Ë¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢°ú¤·Ñ¤¤¤À³ô¼°¤ò¡ÖÇäµÑ¤·¤ÆÍø±×¤¬½Ð¤¿¤È¤¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤«¡Ê¼èÆÀ²Á³Ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼èÆÀ²Á³Ê¤Ï¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Î»þ²Á¡×¤Ë¤Ê¤ë
NISA¸ýºÂ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³ô¼°¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿Æ¤¬ºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤¿¤È¤¤Î²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Î»þ²Á¡×¤¬¿·¤·¤¤¼èÆÀ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤¬300Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿³ô¼°¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ë500Ëü±ß¤Þ¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï¡Ö500Ëü±ß¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÊ¬¡Ê200Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢NISA¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ÆÈó²ÝÀÇ¤Î¤Þ¤Þ°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¸å¤«¤éÀÇ¶â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÇäµÑ»þ¤ÎÀÇ¶â·×»»¤ËÍ×Ãí°Õ
²ÝÀÇ¸ýºÂ¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¤¿¸å¡¢³ô²Á¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àè¤Û¤É¤ÎÎã¡ÊÁêÂ³»þ¤Î»þ²Á¤¬500Ëü±ß¡Ë¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¡¢³ô²Á¤¬600Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢º¹³Û¤Î¡Ö100Ëü±ß¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢³ô²Á¤¬400Ëü±ß¤Ë²¼¤¬¤Ã¤ÆÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÂ»¼º¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇ¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢NISA¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍø±×¡×¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¿Æ¤¬±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿NISA¸ýºÂ¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÈó²ÝÀÇ¸ýºÂ¡×¤È¤·¤Æ°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ÝÀÇ¸ýºÂ¤Ø°Ü´É¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Þ¤Ç¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÊ¬¤Ë¤ÏÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢°Ü´É¸å¤ËÀ¸¤¸¤¿Íø±×¤Ë¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤êÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¹²¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÁêÂ³¤Î¼êÂ³¤¤ä¥ëー¥ë¤Î´ðËÜ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ ¿·NISA¤Ë´Ø¤¹¤ëQ&A¡Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼ÔÅù¸þ¤±¤Î¾ðÊó¡Ë
¹ñÀÇÄ£ Á¼ÃÖË¡Âè37¾ò¤Î14¡ÔÈó²ÝÀÇ¸ýºÂÆâ¤Î¾¯³Û¾å¾ì³ô¼°Åù¤Ë·¸¤ë¾ùÅÏ½êÆÀÅù¤ÎÈó²ÝÀÇ¡Õ´Ø·¸
¼¹É®¼Ô : ¹â¶¶Í´ÂÀ
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êーµ»Ç½»Î