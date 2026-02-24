23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏と谷沢健一氏が、中日・鵜飼航丞について言及した。野村氏は「去年も30試合でしょう。もっと打ってほしいし、打てる選手だと思う。二軍でもいい成績を残したりしていましたから。一軍に上がって、自分で打たなきゃプレッシャーをかけているのかもしれないし、どこかで歯車が噛み合えば打てる選手になると思う」と期待を込める。谷沢氏は「左ピ