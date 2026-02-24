昨年12月8日に結成20周年を迎えたAKB48は、前作「Oh my pumpkin!」（2025年8月発売）にOGの前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃が参加したことから始まり、12月の日本武道館4Days、20周年記念日の劇場公演、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』まで歴史を築いてきたOGとの共演が続き、大きな反響を呼んだ。この盛り上がりを受け、第二期黄金時代を目指すAKB48の21年目第1弾となる通算67枚目シングル「名残り桜」で初のセン