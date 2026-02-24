¡ÊNY»þ´Ö14:22¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:22¡Ë £Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¡ãJPM¡ä297.19¡Ê-13.61-4.38%¡Ë ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡ãGS¡ä889.67¡Ê-32.57-3.53%¡Ë ¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡ãAXP¡ä318.60¡Ê-27.59-7.97%¡Ë ¥Þ¥¹¥¿ー¥«ー¥É¡ãMA¡ä493.47¡Ê-32.94-6.26%¡Ë ËÜÆü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤¬°ì»þ£¸£µ£°¥É¥ë°Â¤Þ¤Ç²¼¤²¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹­¤¯Çä¤ê¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤ÇÂç¼ê¶ä¤Ê¤É¶âÍ»³ô¤ÎÇä¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ £Á£É¤Ë