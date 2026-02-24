¶âÍ»³ô¤Î²¼¤²ÌÜÎ©¤Ä¡¡£Á£É¤Ë¤è¤ë·ÐºÑº®Íð¤Ø¤Î·üÇ°¤¬ºÆÇ³¡áÊÆ¹ñ³ô¸ÄÊÌ
¡ÊNY»þ´Ö14:22¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:22¡Ë
£Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¡ãJPM¡ä¡¡297.19¡Ê-13.61¡¡-4.38%¡Ë
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡ãGS¡ä¡¡889.67¡Ê-32.57¡¡-3.53%¡Ë
¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡ãAXP¡ä¡¡318.60¡Ê-27.59¡¡-7.97%¡Ë
¥Þ¥¹¥¿ー¥«ー¥É¡ãMA¡ä¡¡493.47¡Ê-32.94¡¡-6.26%¡Ë
¡¡ËÜÆü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤¬°ì»þ£¸£µ£°¥É¥ë°Â¤Þ¤Ç²¼¤²¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Çä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤ÇÂç¼ê¶ä¤Ê¤É¶âÍ»³ô¤ÎÇä¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Á£É¤Ë¤è¤ë·ÐºÑº®Íð¤Ø¤Î·üÇ°¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤Î£±¤Ä¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Ã¼¤Ï¡¢£Á£É¤Ø¤Î¶¯µ¤¸«ÄÌ¤·¤¬¼Â¤Ï·ÐºÑ¤Î¹ÈÏ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼åµ¤ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¥ì¥Ýー¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½µËö¤ËÎ®¤ì¤¿ÊÆÆÈÎ©·Ï¤Î¥Þ¥¯¥í¡¦»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¥·¥È¥êー¥Ë¡¦¥ê¥µー¥Á¤Î¥ì¥Ýー¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£Á£É¤¬£²£°£²£¸Ç¯¤Ë´üÂÔ³°¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´üÂÔ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿²¾ÁÛ¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤Ï¹âÃÍ¤«¤é£³£¸¡ó²¼Íî¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Ï£±£°¡¥£²¡ó¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÏÊø¤ì¡¢½»Âð¥íー¥ó¤âÍÉ¤é¤°¤ÈÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤·¡¢£Ø¤Ç£±£·£°£°Ëü²ó±ÜÍ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤¬Ä«¤ÎÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤¿¤À¤·¡¢´ØÀÇÌäÂê¤â²¼Íî¤Î°ì°ø¤À¤È¤·¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¡Ö»Ô¾ì¿´Íý¤¬·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ëÉÔÅÔ¹ç¤Ê·Ù¹ð¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢£Á£É¤Ë¤è¤ëÇË²õÅª±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¶âÍ»´ØÏ¢¥»¥¯¥¿ーÁ´ÂÎ¤ËÇä¤ê¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡ãGS¡ä¡¢¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡ãAXP¡ä¡¢£Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¡ãJPM¡ä¤¬Âç¤¤¯²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î£³ÌÃÊÁ¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ò£´£°£°¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄ¶²¡¤·²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡Ö¤³¤³¿ô½µ´Ö»Ô¾ì¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëAIÉÔ°Â¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëÆ°¤¤À¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¿·¤¿¤Ë°ºàÎÁ¤¬½Ð¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²½µ´ÖÁ°¤ÈÆ±¤¸Êª¸ì¤Ë»Ô¾ì¤¬ºÆ¤Ó¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
