「中山記念・Ｇ２」（３月１日、中山）例年はドバイへ向けた壮行戦の意味合いもある中山記念だが、今年は国内志向の実力馬が集結。４歳から７歳馬まで個性豊かな顔ぶれがそろい、大阪杯へ向けた前哨戦としても見逃せない一戦となる。主役は中山金杯で重賞初制覇を決めたカラマティアノスだ。１週前追い切りは美浦Ｗで併せ馬を消化し、６Ｆ８５秒８−３７秒２−１１秒１をマーク。奥村武師も「動きは良かった。今回は調教の負