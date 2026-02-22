なにわ男子の藤原丈一郎（30）が22日、大阪市内で行われた「大阪マラソン2026」を完走した。前日にMBSテレビ「せやねん！」で初のフルマラソン挑戦を明言していた藤原は、5時間を切るタイムで完走。両手を挙げてガッツポーズし、関係者とハイタッチ。「よかった。無事に完走できて最高でした」と喜んだ。ゴール後は大橋和也、大西流星から祝福され、「声援がすごかった。沿道にたくさんの人がいて本当によかった」と笑顔を見せた。