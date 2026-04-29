「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）牝馬が勝てば１９５３年のレダ以来、実に７３年ぶりの春盾獲り。そんな快挙に今年は３頭が挑戦する。なかでも注目はホーエリートだ。昨年末に牡馬相手のステイヤーズＳで重賞初制覇。距離延びて花開いた筋金入りのマラソンランナーが、緑映える淀の長丁場で偉業達成を目指す。長距離で花開いた。ホーエリートは昨冬のステイヤーズＳを牝馬として３９年ぶりに制し、初のタイトルを獲