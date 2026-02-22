日本武道館や東京体育館でのワンマンライブを開催するなど勢いが止まらないアニソンダンスパフォーマンスチーム「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」の最年少メンバーである龍の1st写真集『TOY BOX』が2月18（水）に発売された。等身大の愛らしい素の一面や、背伸びしたオトナな顔。これまで見せてこなかった龍...、二度と見れない龍......、特別な龍が盛りだくさんの一冊となっている。今回、発売を記念して、21日（土）