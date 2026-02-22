

日本武道館や東京体育館でのワンマンライブを開催するなど勢いが止まらないアニソンダンスパフォーマンスチーム「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」の最年少メンバーである龍の1st写真集『TOY BOX』が2月18（水）に発売された。等身大の愛らしい素の一面や、背伸びしたオトナな顔。これまで見せてこなかった龍...、二度と見れない龍......、特別な龍が盛りだくさんの一冊となっている。

今回、発売を記念して、21日（土）にホームグラウンドでもある秋葉原でお渡し会を開催！ イベント前に話を聞かせてもらった。

【写真】龍くんのセクシーショット

ーー写真集発売おめでとうございます！ 今回は秋葉原でイベントですね。

龍 びっくりするぐらい馴染んだ景色でのイベントで、たぶん来てくれる人も、いつも通りの顔ぶれになると思うので。実家のような安心感でイベントができるのがすごく嬉しいです！

ーーまわりの反応はいかがでしょうか？

龍 とにかく妹が「欲しい！ 欲しい！」と言ってくれて。あと、おばあちゃんが一番喜んでくれてますね。でも友達は、普段僕が絶対にやらない王子様ショットとか、イジってくるんだろうなと（笑）。





ーータイトルが『TOY BOX』と。

龍 ゲストに僕の家族のような「REAL AKIBA BOYZ」や相棒の勇太が出てくれて、帯も僕がすごい尊敬してるオーイシマサヨシさんが書いてくださって。とにかく今の自分の大切なものが詰まったおもちゃ箱になったんじゃないかなと思ってます。

ーーオーイシさんから帯文をいただいたんですね。

龍 これサプライズだったらしいんですよ。でもマネージャーがこういうの下手くそで（笑）。

本になってから見せる予定だったのが、僕が普通にサイトで見ちゃって、「言われてないんだけど......」みたいな。「ごめん、サプライズ失敗した」とか言ってて。でも、いつも通りなんで安心しました（笑）。





ーー見どころを教えてください。

龍 普段はおしゃれとか微塵もわかんないし、ファッションなんて、面白いが一番だと思っていて、かっこいい服を着させてもらう機会なんて滅多にないんで、確実に珍しい僕の姿が見れると思います（笑）。それと10月に20歳なので、10代の姿を形として残してもらえるっていう、その空気感を味わえるのはこの写真集だけになるんじゃないかなと。10代をおもちゃ箱に詰めて封印しておくような形になってるので、ぜひ手に取ってほしいなと思います。



ーーお気に入りのカットはありますか？

龍 プールでのカットなんですけど、好きな某声優さんと同じ場所なんですよ。全然知らなかったんですけど、衣装もちょっと似ていて。

ーー本人に見てもらいたい？

龍 いやいいっす（笑）。集英社さんを通じて聖地巡礼をしちゃったような......。これ危険ですよ。帯文にも書いてあったけど、オーイシさんがいつも言うんです。「お前って本当一番危険なオタクだよな」って。





ーーさすがですね（笑）。写真集の出来ばえに得点をつけるなら？

龍 1億点です。僕の写真集ではあるんですけど、僕以外が100%頑張っていただいて、作ってもらったので。僕はもう１顧客として写真集の完成をすごい楽しみにしてたので......。もう100億点じゃないですか？

ーーこの先の野望とかあったら聞かせてください。

龍 やっぱ「REAL AKIBA BOYZ」があっての僕だし、チームを大きくするための僕でもあると思うので。今回の写真集もひとりでやらせていただいたんですけど、「REAL AKIBA BOYZ」を知らない人にも僕きっかけで知ってもらいたいし、これから先輩に頼らずどんどんのし上がっていけたらいいなと。その過程のひとつとして、ふり返って一番最初にあるのがこの写真集じゃないかなと思います。

●龍（りゅう）

2006年10月12日生まれ 千葉県出身

ブレイクダンスやA-POPダンスなど数々のバトルで優勝。2022年からREAL AKIBA BOYZのメンバーとして活動中。3月26日(木)に大阪・梅田CLUB UATTRO、3月30日(月)東京・Zepp Sinjukuにて、ダンスワンマンライブ「龍LIVE『雷晴』」を開催予定。

公式X【@RAB_RYU】

公式Instagram【@rab_ryu】

公式個人YouTube【龍【踊れるオタクの生息地】】

取材・文・撮影／関根弘康 写真／安藤マミコ