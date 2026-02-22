【その他の画像・動画等を元記事で観る】Eveが、4月6日（月）から放送されるTVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」のOPテーマを担当することが決定。合わせて音源が一部視聴できる本PVが公開された。TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、原作は白浜 鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社「モーニング・ツー」にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内