Eve、ヨルシカのsuisをゲストボーカルに迎えたTVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」OPテーマ「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」を書き下ろし！
Eveが、4月6日（月）から放送されるTVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」のOPテーマを担当することが決定。合わせて音源が一部視聴できる本PVが公開された。
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、原作は白浜 鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社「モーニング・ツー」にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。アニメーション制作は、TVアニメ「ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜」・TVアニメ「サマータイムレンダ」など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当。
Eveが書き下ろしした新曲「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」は、ヨルシカのsuisをゲストボーカルに迎えて制作されており、今回で3曲目のコラボレーションとなるEveとsuisのタッグは必見だ。ぜひチェックして欲しい。
＜Eveコメント＞
「とんがり帽子のアトリエ」という素晴らしい物語の一部になれること、大変光栄です。
魔法は決して特別な力ではなく、願いを描き続ける全ての人の手の中に宿るものだと信じています。
誰かと響き合う「共鳴」によって、独り迷う夜も、過去の後悔や過ちさえも未来を紡ぐ線となり繋がっていく。正反対の場所から同じ夜明けを願うようsuisさんにも歌ってもらいました。
この曲が、音楽という魔法によって、自分だけの光を描こうとする全ての人へ届くアンセムとなりますように。
＜suisコメント＞
作中の彼女たちが、響き合い共鳴することで新たな希望の魔法を見つけていく姿が好きです。
Eveさんの描いた楽曲には優しさで紡がれる魔法の美しさが溢れていて、初めて聴いた瞬間から「とんがり帽子のアトリエ」のオープニングでこれを浴びたい！と思っていました。そこに私は手中に温かさや強さを持ち寄って、共鳴しにいきたいとも思いました。
そしてアンセムたるこの楽曲が、皆様の日常に何か希望をもたらすことができたら……それこそ魔法みたいで素敵です。
楽しみにお待ちくださいませ！
●作品情報
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」
2026年4月6日(月)23時〜TOKYO MXほかにて放送開始
Netflix・ABEMAほかにて配信
【放送情報】
TOKYO MX ： 4月6日(月) 23：00〜
BS11 ： 4月6日(月) 23：00〜
KBS京都 ： 4月6日(月) 24：30〜
サンテレビ ： 4月6日(月) 24：30〜
テレビ愛知 ： 4月6日(月) 26：05〜
テレビ西日本 ： 4月6日(月) 25：45〜
北海道テレビ： 4月6日(月) 26：10〜
AT-X： 4月6日(月) 23：00〜
※放送日時は予告なく変更となる場合が御座います
全世界絶賛！累計発行部数750万部突破！
精緻な世界観で描かれる光と闇の壮麗ハイファンタジー、ついにTVアニメ化！
「魔法」――、それは世界に溢れていて人々の生活を豊かにする、なくてはならない便利な”奇跡”。
けれど、 “魔法をかけることが出来るのは魔法使いだけ”。
魔法をかける瞬間を見てはならないのがこの世界の掟。
小さな村で母親の手伝いをしながら暮らす少女・ココは、それでも幼い頃から魔法使いへの憧れを抱き続けていた。
ある日、村を訪れた魔法使いの青年・キーフリーが魔法を使うところを覗き見てしまい、大きな秘密を知ることになる。
それは、特別な道具で魔法陣を描けば、本当は誰にでも魔法が使えるという 、
魔法使い達が隠した「絶対の秘密」だった――。
壮麗で幻想的な世界の裏に影を落とす、大人達が口を閉ざした魔法の歴史。
「知らざる者(ルビ：ふつうの子)」として生まれ、キーフリーの弟子として魔法を学ぶことになったココは、アトリエの仲間と共に探求と成長を重ねていく中で、 秘密多き魔法使いの世界へと足を踏み入れていく。
――これは、絶望を知り、希望へと手を伸ばす、子供たちの物語。
【STAFF】
原作：白浜鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載）
監督：渡辺 歩
副監督：篠原 准
シリーズ構成・脚本：瀬古浩司
キャラクターデザイン・総作画監督：うなばら海里
チーフアニメーター：中野悟史
服飾デザイン：小川 茜
小物設定：鈴木典孝・岩畑剛一
美術監督：後藤亮太
美術設定：多田周平・中島美佳
色彩設計：中野尚美
撮影監督：北岡 正
編集：本田優規
音響監督：小泉紀介
音楽：北村友香
音響制作：dugout
音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ
アニメーション制作：BUG FILMS
【CAST】
ココ：本村玲奈
キーフリー：花江夏樹
アガット：山村響
テティア：陽木くるみ
リチェ：月城日花
オルーギオ：中村悠一
フデムシ：久野美咲
イグイーン：斎賀みつき
ほか
【主題歌情報】
OPテーマ：「風のアンセム feat.suis from ヨルシカ」／Eve
EDテーマ：「ただ美しい呪い」／Nakamura Hak
●イベント情報
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」世界最速！先行上映イベント
2026年3月15日(日)
13:00の回（上映後舞台挨拶）
15:35の回（上映後舞台挨拶）
会場：新宿ピカデリー
登壇者（※敬称略）
本村玲奈（ココ役）
花江夏樹（キーフリー役）
山村 響（アガット役）
陽木くるみ（テティア役）
月城日花（リチェ役）
※登壇者は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
【上映会内容】
TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第1話〜第3話上映＋出演キャストによるトークショー
チケット料金：￥3,500
※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。
※別途プレイガイド手数料がかかります。
枚数制限：お一人様4枚
来場者特典：オリジナルポストカード
※ご鑑賞の際にお一人様1枚の配布となります。
チケット
プレリクエスト抽選
期間：2026年2月20日（金）20:00〜3月1日（日）23:59
WEB予約
https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=776415
一般販売（※先着順、無くなり次第終了）
期間： 2026年3月6日（金）18:00〜
WEB予約
https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=776415
お問い合わせ
チケット販売に関するお問合わせ
ローソンチケットインフォメーション
https://faq.l-tike.com/
※メールのみのご対応となります。
イベントの詳細はこちら
https://tongari-anime.com/news/detail/?id=1131426
Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会
