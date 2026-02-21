21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ ½ªÈ×Àï¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëSV¥êー¥°ÃË»Ò¡£21Æü¤È22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÆüÄø¤Î´Ø·¸¤Ç¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¥«ー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¤½¤Î°ì¤Ä¤¬Âè6Àá¤ÎÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤ÈÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Î°ìÀï¡£21Æü¤ÎGAME1¤Ç¼çË¤¤Î¥­¥ê¥ë¡¦¥¯¥ìー¥Ä¤ò·ç¤¤¤¿Åì¥ìÀÅ²¬¤ÏÅì