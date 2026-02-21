¥µ¥ó¥È¥êー¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¡ª 27¾¡1ÇÔ¤È¼ó°Ì¤òÆÈÁö
¡¡21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×Àï¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëSV¥êー¥°ÃË»Ò¡£21Æü¤È22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÆüÄø¤Î´Ø·¸¤Ç¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¥«ー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ì¤Ä¤¬Âè6Àá¤ÎÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤ÈÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Î°ìÀï¡£21Æü¤ÎGAME1¤Ç¼çË¤¤Î¥¥ê¥ë¡¦¥¯¥ìー¥Ä¤ò·ç¤¤¤¿Åì¥ìÀÅ²¬¤ÏÅìµþGBÁê¼ê¤ËÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-3¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÀïÀÓ¤¬9¾¡18ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç27¾¡1ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥êー¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤¬¼«Æ°Åª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡10¥Áー¥àÃæ¾å°Ì6¥Áー¥à¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡£3°Ì～6°Ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¥¯¥©ー¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¡¼Ô¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¾å°Ì2¥¯¥é¥Ö¤È¥¯¥©ー¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¾¡¼Ô¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¾¡¼Ô¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
