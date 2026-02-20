Image: Intel ゲーミング性能が高そうでうれしいねえ。Intel（インテル）の最新ノートPC用CPUのうちミドルクラスとなるCore Ultra 5 338Hには、内蔵GPUとしてARC B370が組み込まれています。このクラスでiGPUが使われるのは珍しい。パフォーマンスはどれくらいのモノだろうか？と思っていたら、海外メディアNotebookcheckの記事によると、なかなかにパワフルですよ。3DMark / Time Spy Graph