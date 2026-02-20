Image: Intel

ゲーミング性能が高そうでうれしいねえ。

Intel（インテル）の最新ノートPC用CPUのうちミドルクラスとなるCore Ultra 5 338Hには、内蔵GPUとしてARC B370が組み込まれています。このクラスでiGPUが使われるのは珍しい。

パフォーマンスはどれくらいのモノだろうか？と思っていたら、海外メディアNotebookcheckの記事によると、なかなかにパワフルですよ。3DMark / Time Spy Graphicsのスコアが5,933ポイントですから。TDP 35Wでこのスコアは全世界が拍手喝采するべき。

TDP 28WのRTX 4050 Laptop（Dell XPS 14 2024 OLED）は5,107ポイント。TDP 54W前後（Lenovo Yoga Pro 7）だと7,190ポイント。ディスクリートGPUのポテンシャルに肉薄していると言っても過言ではありません。Intelやるなあ。

さすがに、Ryzen AI Max+ 395に組み込まれているRadeon 8050Sには追いつけないんですけどね。10,224ポイントですってさ。ただこちらはTDPがMax120WのノートPCでの計測結果なので、階級が違うと言えるんだけど。

Source: Notebookcheck